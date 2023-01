Gazzetta - Se Ounahi non sarà venduto a gennaio, Napoli in corsa per l'estate

Il Napoli non partecipa ad aste: la strategia non cambia anche se andiamo all’estero

Il Napoli non partecipa ad aste: la strategia non cambia anche se andiamo all’estero, in questo caso in Francia e parliamo di Azzedine Ounahi centrocampista marocchino protagonista al Mondiale in Qatar.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto su questa trattativa: "Per assurdo la visibilità internazionale non ha favorito un lavoro che Giuntoli stava portando avanti sottotraccia da tempo. L’Angers, il club ultimo il Ligue 1, vorrebbe monetizzare e spera nell’offerta importante dalla Premier. Il Napoli è in attesa, ha fatto una prima offerta di 10 milioni più bonus, che gli angioini non ritengono congrua sperando che dall’Inghilterra arrivino oltre 20 milioni di sterline. Vedremo. Se in questa sessione di gennaio Ounahi non sarà venduto, le possibilità che possa arrivare a Napoli aumenteranno".