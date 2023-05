Gazzetta - Senza Kim e Osimhen? Non facile mantenere stesso livello di competitività

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si scrive delle possibili partenze di Kim e Osimhen.

Non solo De Laurentiis (qui la sua intervista a 'Che Tempo che fa'):in questa domenica di campo, che ha detto qualcosa pure sul futuro del Napoli. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si scrive delle possibili partenze di Kim e Osimhen.

"Cannonieri come Osimhen ce ne sono pochi in Europa. Con la doppietta al Bologna il nigeriano è arrivato a 30 reti stagionali (record personale che gli frutterà un bonus a contratto di 130 mila euro) e si è confermato trascinatore. Così come è un leader il coreano Kim: l’uscita nel finale di entrambi ha dimostrato quanto meno forte sia il Napoli senza loro due. Se partissero entrambi non sarebbe facile mantenere lo stesso livello competitivo della squadra