Gazzetta - Sfide a Ronaldo e Montella: le possibili amichevoli del Napoli a Castel di Sangro

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di ufficiale per adesso c’e solo il primo test il 14 luglio con la Bassa Anaunia a Dimaro, ma il clou delle amichevoli estive del Napoli ci sarà a Castel di Sangro dove, secondo indiscrezioni, oltre al Mallorca, il club azzurro affronterà il Real Valladolid del presidente Ronaldo, l’Espanyol e l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli.

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Tutti match ancora da confermare anche se è certo che saranno una serie di prestigiose avversarie internazionali a preparare il Napoli all’esordio in campionato in quel di Verona. In Abruzzo è già tutto sold out per l’arrivo degli azzurri".