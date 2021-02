Gazzetta - Silenzio stampa per sfuggire a domande su dimissioni o esonero: il retroscena

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del crollo del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta: "Per Gattuso è la dodicesima sconfitta stagionale, la terza nelle ultime cinque di campionato, la quinta consecutiva in trasferta mischiando tutte le competizioni. Per sfuggire alla domanda sulle possibili dimissioni, o esonero, il Napoli ha istituito il silenzio stampa. Ma dalle responsabilità non si scappa. Il crollo arriva nella ripresa perché prima c’è stata un’idea di difesa bassa che ha ostacolato gli avversari, non troppo precisi nelle consuete combinazioni".