Gazzetta - Solo con Conte ADL poteva salvarsi dopo lo scorso anno

Un lavoro evidente, ottimo, anzi anche eccezionale in campo. E uno altrettanto buono pure fuori dal campo. Antonio Conte sta facendo bene da ogni punto di vista, secondo il fondo scritto da G.B. Oliviero su La Gazzetta dello Sport: "Ogni partita, un messaggio. Ogni settimana, una lezione. Antonio Conte non sta sbagliando una mossa e infatti il Napoli è di nuovo in testa, in attesa degli eventi. Chi spiega l’alto rendimento degli azzurri con l’assenza di impegni europei finge di non voler capire quello che era accaduto a Napoli l’anno scorso e che rischiava di ripetersi se De Laurentiis non si fosse affidato a Conte.

La settimana libera è sicuramente un vantaggio, ci mancherebbe, ma l’allenatore sta facendo qualcosa di inedito da quelle parti. Non si tratta solo di costruire dalle macerie una squadra competitiva, specialità della casa. Ma anche di guidare, diremmo quasi educare, tutto l’ambiente al gusto di una competizione serrata con quello che comporta: gestione dei momenti, nessuna concessione all’esaltazione o alla depressione, lucida analisi e chiarezza degli obiettivi da perseguire".