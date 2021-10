Gazzetta - Sono cresciuti tutti con Spalletti: ADL non valuta più le plusvalenze

Non solo Osimhen oppure Anguissa. Il lavoro di Luciano Spalletti ha restituito prestigio anche a Fabian Ruiz, Lozano e Zielinski, mentre in difesa Koulibaly è ritornato ad essere insuperabile ed al suo fianco si sta affermando Rrahmani. Al momento, però le plusvalenze non sono considerate, il club crede nel progetto avviato dal nuovo allenatore e ne ha accolto anche la richiesta di non cedergli i top player (Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz). Il tesoretto è destinato a crescere di settimana in settimana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.