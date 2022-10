Gazzetta - Sono loro a rimpiangere Napoli: senza i senatori si vede una squadra migliore

Quelli che il Napoli adesso lo rimpiangono, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne raccontando degli ex titolarissimi

© foto di www.imagephotoagency.it

Quelli che il Napoli adesso lo rimpiangono, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne raccontando degli ex titolarissimi, quelli che sembravano imprescindibili per i successi degli azzurri, intrecciando un rapporto viscerale con la città che a lungo li ha ritenuti insostituibili: "Ma l’attualità racconta una realtà diversa: senza di loro, infatti, la squadra di Luciano Spalletti sta mostrando la sua versione migliore. La società ha provato a trattenerli senza l’intenzione di fare sacrifici, davanti all’esigenza di ridurre il monte ingaggi. La rivoluzione così sta andando oltre le aspettative più rosee".

Il quotidiano racconta le difficoltà dei tanti ex azzurri, da insigne fuori dai playoff in MLS, Mertens a quota zero gol dopo 7 partite, Koulibaly e Fabian hanno scelto l'ambizione ma sperano di diventare delle certezze, Ospina finito all’Al-Nassr e "c’è da pensare che Napoli, per tutti loro, non fosse semplicemente un’isola felice o un abbraccio di retorica in cui cullarsi, ma qualcosa in più".