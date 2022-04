Gazzetta - Spalletti a caccia della prima volta: non ha mai battuto l'amico Mourinho

Ci dovrà essere una prima volta anche per Luciano Spalletti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport perché finora non ha mai battuto Mourinho

Ci dovrà essere una prima volta anche per Luciano Spalletti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport perché fino ad ora non gli è mai capitato di battere José Mourinho, come di vincere uno scudetto in Italia: "E allora nell’ordine e nella logica delle cose bisogna cominciare col battere l’amico portoghese col quale c’è stima reciproca. Ma i precedenti dicono che per tre volte (compreso una Supercoppa, persa ai rigori con la Roma) ha vinto Mou e altre due volte è finita alla pari. Come appunto nella partita di andata quando Luciano con il suo Napoli frenò la entusiasmante cavalcata fatta di 8 vittorie consecutive: in ottobre lo 0-0 dell’Olimpico lasciò tutti abbastanza soddisfatti. Un nuovo pareggio significherebbe per gli azzurri veder ridotte al minimo le proprie possibilità di vincere lo scudetto".