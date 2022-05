Gazzetta - Spalletti come Benitez? Tornano i discorsi di ADL sulla famiglia distante

Il presidente del Napoli, parlando di Spalletti, ha fatto riferimento al futuro di Spalletti con accenni alla sua famiglia

Nel corso del suo intervento a Palazzo San Giacomo a margine dell'evento dedicato a Maradona, il presidente del Napoli, parlando di Spalletti, ha fatto riferimento al futuro del tecnico con accenni alla sua famiglia e al fatto che non abbia ancora acquistato casa a Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La questione famiglia non a Napoli non è nuova per De Laurentiis che quando si incrinò il rapporto con Rafa Benitez sottolineò più volte della famiglia a Liverpool".