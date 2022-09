Gazzetta - Spalletti e la stima per Simeone: a gara in corsa sa essere immediatamente decisivo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea una delle qualità di Giovanni Simeone:

"Il Cholito se n’è stato lì in panchina aspettando il suo momento". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea una delle qualità di Giovanni Simeone: "Magari in cuor suo sperava di giocare da subito, ma con la testa e l’educazione sportiva che ha non è proprio tipo da lamentele. È rimasto lì ad attendere il suo attimo fuggente che è arrivato con puntualità. Lacrime in campo ma anche tanto sudore, questo è Simeone.

Perché come nella migliore tradizione argentina si esce dal campo solo quando l’ultima stilla di energia è stata spremuta. Luciano Spalletti lo stima proprio per questo e preferisce inserirlo in corsa perché Giovanni sa calarsi immediatamente nella sfida, anche nella più infuocata come a San Siro".