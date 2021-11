Gazzetta - Spalletti ha un vantaggio mentale che non vuole perdere per la sfida col Sassuolo

Luciano Spalletti pensa ad un turnover limitato per la sfida col Sassuolo. Lo spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che analizza le prossime gare degli azzurri contro Sassuolo e Atalanta: "Partite fondamentali per rimanere in testa alla classifica e magari arrivare allo scontro diretto col Milan, il 19 dicembre a San Siro, guardando ancora dall’alto la rivale. Per far questo servono scelte oculate perché vincere le prossime due gare è complicato assai per oggettive difficoltà e impegni ravvicinati, non sempre facili da gestire.

Da questo punto di vista però Spalletti ha un vantaggio mentale che non vuol perdere. Contro la Lazio abbiamo visto il miglior Napoli, certificato dalla sua guida, e al tempo stesso la squadra ha giocato così bene e in scioltezza da non aver accumulato stanchezza fisiche e tossine. Ciò porta il tecnico a forzare poco il turnover in questo momento e invece a riservarsi le mosse in corsa per cambiare la partita.