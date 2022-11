Gazzetta - Spalletti in Turchia proverà il 4-2-3-1: vuole vincere una scommessa

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.





"Luciano Spalletti vuole vincere la scommessa Raspadori e nel periodo in Turchia lavorerà per affinare gli automatismi del 4-2-3-1. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Nella sua mente c'è quella di fallo coesistere con Osimhen quando ci sarà la possibilità di farlo. Ragion per cui in Turchia il Napoli proverà nuovamente quel 4-2-3-1 in cui Raspadori potrebbe tranquillamente giocare alle spalle di Osimhen oppure largo sull'esterno nella batteria dei tre trequartisti" si legge oggi sulla rosea