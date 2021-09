Gazzetta - Spalletti non cambia modulo: scelto il sostituto di Mario Rui (a sorpresa)

Contro il Leicester non ci sarà turnover, ha lasciato intendere Spalletti, come riporta La Gazzetta dello Sport. Cambierà soltanto un paio di giocatori rispetto alla gara con la Juventus. Mario Rui non è stato convocato (problema muscolare) e al suo posto giocherà Malcuit, mentre l’allenatore è orientato a confermare lo stesso modulo di sabato pomeriggio, il 4-2-3-1, con Anguissa al fianco di Fabian Ruiz