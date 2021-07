Gazzetta - Spalletti pronto a incatenarsi, ADL cederà Koulibaly in solo caso

"Mi incatenerei per tenere Koulibaly, lo stimo come uomo e come giocatore. Non ho mai allenato uno forte come lui". La Gazzetta dello Sport in edicola analizza la frase pronunciata da Spalletti sul centrale senegaleses: "Dichiarazione che ha fatto risentire più che un tifoso della Roma, per il quale Francesco Totti viaggia su altri livelli. Ma al di là di questa discussione, rimane la presa di posizione chiara. Il tecnico ha identificato nel senegalese l’uomo forte non solo della difesa, ma dello spogliatoio per personalità e carisma che esercita sui compagni. Sostituire un personaggio di tale spessore non è semplice e Spalletti si augura che possa restare. Certo non può dire a De Laurentiis di dire no a una offerta sopra i 50 milioni, ma forse non è un caso che il presidente avrebbe detto no a 30 milioni del Manchester United.