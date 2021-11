Gazzetta - Spalletti recupera i tre big: stamattina test per evitare sorprese

Per la sfida contro l'Hellas Verona di stasera Luciano Spalletti dovrebbe recuperare Victor Osimhen, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Tutti e tre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: "Spalletti ritrova i suoi tre big, rimasti a casa per l’Europa League. Ci sarà soprattutto Victor Osimhen, un centravanti cresciuto tantissimo e che dà all’attacco del Napoli soluzioni diverse nello sviluppo dell’azione. Così come ci saranno anche Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Stamattina per loro piccolo test, per evitare sorprese coi muscoli affaticati".