Gazzetta - Spalletti via da Napoli per un motivo, ma tra un anno tornerà ad allenare

Luciano Spalletti andrà via da Napoli, resterà fermo un anno e poi tornerà ad allenare. E' questo lo scenario disegnato da La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti andrà via da Napoli, resterà fermo un anno e poi tornerà ad allenare. E' questo lo scenario disegnato da La Gazzetta dello Sport: "Spalletti se ne va perché è un inquieto naturale, mai soddisfatto. Aspira alla perfezione, irraggiungibile per definizione. Gli inquieti alla Spalletti muovono il mondo, ma l’inquietudine stressa e consuma, e ogni tanto bisogna fermarsi per ricaricarsi.

Spalletti trascorrerà l’anno sabbatico nelle sue tenute in Toscana, come un Cincinnato, il console romano che a un certo punto della carriera tornò a lavorare la terra. Tempo dopo andarono a cercarlo per riportarlo al potere e lui accettò. Così accadrà con Spalletti. Tra 12 mesi avrà in tasca il contratto per una nuova puntata".