Gazzetta - Spezia pronto a chiudersi: non lascerà al Napoli le praterie come il Liverpool

Un test più pertinente non potrebbe esserci, perché nelle ultime stagioni il Napoli è scivolato su questo genere di partite, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dell'incantesimo Spezia, reduce da due vittorie di fila a Fuorigrotta, e di una sceneggiatura che dovrebbe essere scontata: "Un assalto al fortino: il Napoli, con 98 conclusioni, è la squadra che in questa Serie A ha finora tirato di più; lo Spezia al contrario è la squadra che ha cercato di meno la porta altrui, appena 42 tiri, soltanto nove dei quali nello specchio. Lo Spezia di Gotti lascerà minimi spazi tra sé e il portiere Dragowski. Il Napoli non godrà delle praterie spalancate con gentilezza dal Liverpool in Champions, non potrà speculare, dovrà sparigliare in pochi metri, dribblare la compressione a cui cercherà di condannarlo lo Spezia. Basterà un gol per lanciarsi in discesa, ma quel gol andrà fatto, conservato, raddoppiato senza cedimenti di mentalità, senza cadere nell’auto-contemplazione. Per certi versi Napoli-Spezia è più importante di Napoli-Liverpool".