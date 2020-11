Gazzetta spiega la vittoria: "Ritorno al passato col 4-3-3, ma non c'è solo il modulo..."

L'ediizone odierna de La Gazzetta dello Sport motiva così il trionfo del Napoli sulla Roma: "Gattuso torna sui sentieri del passato, sistemandosi a 4-3-3 e difendendo spesso a 4-1-4-1. Ma il successo non è soltanto una questione tattica. Motivazioni e voglia di vincere sono abbondanti, schiacciano il fragile impianto giallorosso. Senza Osimhen, Mertens è un centravanti che sa cercarsi gli spazi fuori area per poi entrare in velocità e mandare in ansia soprattutto Ibanez. Senza Bakayoko c’è Demme, che di nome fa Diego e indovinate perché: lui oscilla fra i tocchi corti e il sostegno continuo, Zielinski e Ruiz cercano anche il corridoio per le punte e il secondo, meno preciso, si fa però applaudire per la rete del 2-0".