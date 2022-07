Gazzetta sta con ADL: "Merita fiducia, ha costruito squadre competitive"

Questo è il pensiero della Gazzetta dello Sport che sul mercato del Napoli scrive così nella sua edizione odierna:

La società merita la fiducia per quanto ha fatto in questi anni. Questo è il pensiero della Gazzetta dello Sport che sul mercato del Napoli scrive così nella sua edizione odierna: "Il mercato del Napoli appare in questo momento bloccato. Poi magari arriva la svolta, ma siamo a meno di un mese dall’esordio del campionato e sicuramente per essere competitivi in Italia e in Europa serve colmare il vuoto lasciato da Koulibaly e migliorare il potenziale di attacco dopo la perdita dei migliori marcatori di sempre, Mertens e Insigne. Proprio la partenza dei tre totem ha lasciato la piazza assai amareggiata.

Ma al di là dei fischi in piazza contro i De Laurentiis, va dato atto a questa società di aver sempre costruito squadre competitive dopo cessioni importanti. Giusto concedere dunque fiducia al club".