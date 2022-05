Gazzetta - Striscioni contro ADL-Spalletti, spaccatura interna ai gruppi e indaga la Digos

Fanno rumore e ancora notizia gli striscioni emersi in città destinati a Spalletti e De Laurentiis. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Fanno rumore e ancora notizia gli striscioni emersi in città destinati a Spalletti e De Laurentiis. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Un clima intimidatorio in cui l’ultimo avvenimento riguarda due striscioni contro Spalletti e il presidente De Laurentiis, il primo apparso nella notte di mercoledì a Fuorigrotta nei pressi dello stadio, il secondo nella serata di ieri a Castel Volturno. Brutti nei contenuti, nella sostanza. Non che quegli striscioni possano essere rappresentativi della città, tutt’altro. Piuttosto dimostrano anche le spaccature interne alla stessa tifoseria ultrà e su tutto sta indagando la Digos".