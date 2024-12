Gazzetta stronca clamorosamente la prova di Lukaku: "Impresentabile, da 4,5 in pagella"

Un Lukaku impresentabile, da 4,5 in pagella secondo la Gazzetta dello Sport che stronca così la prova del belga contro il Venezia: "A questo 1-0 va dato il giusto valore ripensando alle precedenti prestazioni della squadra di Di Francesco a San Siro con l’Inter (sconfitta di misura con gol annullato nel recupero) e a Torino con la Juve (2-2 con pari bianconero su rigore al 95’) e analizzando la brutta prova di Lobotka (prevedibile in regia), di Kvaratskhelia (che ci ha provato tanto, ma senza mai mostrare bagliori di talento) e soprattutto di Lukaku, impresentabile per oltre un’ora e un po’ più vivo solo nel finale.

Il belga si è fatto parare un rigore al 37’ ed è stato quasi sistematicamente anticipato: un tempo queste partite le vinceva da solo, ieri ci è mancato poco che impedisse al Napoli di riuscirci. Il palo colpito nella ripresa non basta a salvare la sua prestazione. Le difficoltà degli azzurri a sbloccare la gara si spiegano con lo scarso apporto di chi dovrebbe fare la differenza negli ultimi venti metri. E sotto questo aspetto il peso sempre più evidente di Neres e il buon ingresso di Raspadori sono un bel segnale per Conte".