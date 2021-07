Gazzetta su ADL: "Il pari col Verona non lo convince, si interroga sul pareggio"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive, sulle parole di De Laurentiis: "La mancata qualificazione alla Champions League, per esempio, è stata il primo argomento trattato. Il pareggio ottenuto nell’ultima gara, contro il Verona, non lo convince, ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere: sarebbe bastato vincere per avere la certezza aritmetica del quarto posto".