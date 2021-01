Gazzetta su ADL: "Tweet un atto dovuto, troppe voci su esonero Gattuso e nomi dei sostituti"

Con un tweet, De Laurentiis ha cercato di riportare il sereno in casa Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela i motivi che hanno spinto il patron azzurro ad intervenire ufficialmente: "Il presidente ha ritenuto d’intervenire per riportare un tantino di serenità nell’ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche che hanno movimentato il dopo Supercoppa e la figuraccia di Verona. De Laurentiis ha voluto incontrare Gattuso e la squadra per esprimere la delusione per le prestazioni contro Juve e Verona e per richiamare tutti ad un maggiore senso di responsabilità in vista dei prossimi impegni".

E ancora: "Un atto dovuto, o quasi, il tweet, che si è reso necessario per mettere fine alle tante indiscrezioni circolate in questi giorni sul futuro dell’allenatore e sul suo probabile esonero, oltre che alla lunga lista di nomi di probabili sostituti, diffusa dai media".