Gazzetta su Anguissa: "In Spagna ha lasciato ottimi ricordi, ha due grandi qualità"

Frank Anguissa sostituirà Lobotka contro il Barcellona. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il camerunese si è messo in evidenza in Premier, ma siccome il Fulham (che lo aveva preso per 30 milioni dal Marsiglia) era stato retrocesso, ecco che il centrocampista passò in prestito al Villarreal, dove ha giocato l’intera stagione 2019-20 in Liga. E anche in Spagna ha lasciato un ottimo ricordo. Perché oltre alla fisicità ha doti di palleggio e dribbling non proprio comuni che lo rendono capace del classico “box to box” che piace a qualsiasi latitudine".