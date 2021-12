Gazzetta su Elmas: "Il coccolo di Luciano non è certo raccomandato"

Grande momento per Eljif Elmas, decisivo con il suo colpo di testa nel blitz milanese del Napoli. A scrivere del talento macedone è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Perché il macedone in questa squadra ha giocato sempre, tutte le 24 gare stagionali: da titolare (12) o subentrato (12). La novità è che a Spalletti piace il modo in cui questo 22enne si catapulta verso la porta. Sfruttandolo in varie posizioni e creando una sorta di nuovo Hamsik, e questo è un complimento importante. Del resto segnando 4 gol nel girone di Europa League, Elmas ha eguagliato proprio il capitano slovacco che c’era riuscito nel 2014-15. La maturazione in zona gol di Eljif è esponenziale.

In 24 partite ha segnato 6 reti. Il doppio di quante ne aveva realizzate nelle 44 giocate nelle precedenti due stagioni in azzurro. A San Siro doveva sostituire Insigne e lo ha fatto con altre caratteristiche ma con brillantezza trovando un bel gol di testa, realizzato con grande tempismo. Il macedone in ogni gara ci mette qualcosa di suo e così facendo è diventato il secondo cannoniere della squadra dietro Osimhen (9 reti). E i suoi centri sono stati segnati così: due di testa, due di destro e altrettanti di sinistro. A dimostrazione di una certa completezza di colpi. Il coccolo di Luciano non è certo un raccomandato.