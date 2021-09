Gazzetta su Insigne: "Del rinnovo non se ne parla più e chissà se mai sarà avviata discussione"

Insigne a caccia del gol che manca dalla sfida col Venezia. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "C’entra poco o nulla, in ogni modo, la questione rinnovo. Le parti, tacitamente, hanno deciso per il silenzio. Del nuovo contratto da sottoporgli non se ne parla più e, chissà, se sarà mai avviata la discussione.

Molto, comunque, potrebbe dipendere anche dall’esito di questa stagione. Un Napoli vincente, a fine campionato, potrebbe consigliare a entrambi le parti di venirsi incontro e di continuare insieme. Un’idea, certo, più fantasiosa che altro, in questo momento, perché ancora troppo presto per poter immaginare scenari del genere".