Gazzetta su Insigne: "Ha completato la sua maturazione, c'è stata una svolta"

Sempre più leader, in Nazionale, Lorenzo Insigne. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "In questi mesi, Insigne ha completato la sua maturazione in uomo squadra, a tutto campo e tutto cuore: anche ieri il migliore. Un limite? Pochi gol rispetto a tanto gioco. Il salto di qualità di Insigne è questo: aver fatto coincidere il proprio raggio d’azione con il perimetro del campo e aver aggiunto al piacere del gioco il dovere del sacrificio".