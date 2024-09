Prima pagina Gazzetta su Juve-Roma: "Signora frenata"

vedi letture

Adesso si trovano quattro squadre al vertice della classifica di Serie A: Juventus, Inter, Torino e Udines

Finisce in pareggio il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Come scritto da La Gazzetta dello Sport nel taglio alto della prima pagina, i nuovi arrivati in casa bianconera non sono bastati e De Rossi ha ingabbiato Thiago Motta concedendo un solo tiro a Dusan Vlahovic. "Signora frenata" è il titolo scelto dalla rosea.

Adesso si trovano quattro squadre al vertice della classifica di Serie A: Juventus, Inter, Torino e Udinese, vincente in casa contro il Como per 1-0 grazie al gol di Brenner.