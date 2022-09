Gazzetta su Kim: "E' anche più funzionale di Koulibaly per il gioco del Napoli"

Kim Mianjae è il gigante di Napoli. Come spiega infatti La Gazzetta dello Sport, il coreano è il miglior giocatore nei duelli aerei

TuttoNapoli.net

Kim Mianjae è il gigante di Napoli. Come spiega infatti La Gazzetta dello Sport, il coreano è il miglior giocatore nei duelli aerei del nostro campionato. Ogni pallone sembra calamitato sulla sua testa, un signore dei cieli. Ma con tempismo, si fa notare anche sui calci d’angolo ed ha già messo dentro due reti. Anche in questo caso il migliore della Serie A. Uno che guarda giocare Kim vede un veterano del nostro campionato, per la naturalezza con cui si muove e la sicurezza che trasmette ai propri compagni. Neanche gli attaccanti più rapidi lo hanno messo in difficoltà. Anche tecnicamente se la cava, quando esce bene palla al piede da dietro. Per i napoletani è il nuovo Bruscolotti, difensore del primo scudetto. Insomma Koulibaly è uno dei migliori al mondo, ma questo Kim è forse anche più funzionale al calcio del Napoli, visto l’impatto dal punto vista aereo, difensivo e palla a terra. Il colosso di Tongyeong.