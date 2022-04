Gazzetta su Koulibaly: "Finchè non getta la maschera non ci conoscerà il suo futuro"

Il Napoli lo lascia tranquillo, ma bisogna mettere nel conto che in estate possa manifestare l’idea di andarsene

È differente la situazione di Kalidou Koulibaly, nonostante anche il senegalese abbia un contratto di breve respiro (2023). La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto sul futuro del difensore senegalese: Il Barcellona lo sta corteggiando da tempo, ma lui sinora ha dimostrato grande coerenza e non perde occasione per manifestare il suo affetto all’ambiente napoletano. Alla sua età è una questione di scelta di vita: chiudere nell’ambiente a cui è legato o giocarsi l’ultima grande opportunità. Il Napoli lo lascia tranquillo, ma bisogna mettere nel conto che in estate possa manifestare l’idea di andarsene. Così a Giuntoli tocca mettere nel mirino i candidati alla sua maglia. Ma finché KK non getta la maschera...