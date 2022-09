Gazzetta su Kvara: "Il crack del mercato vale già 40mln, ma non è in vendita"

C'è Kvicha Kvaratskhelia in copertina nell'analisi della Gazzetta dello Sport sugli affari d'oro della Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è Kvicha Kvaratskhelia in copertina nell'analisi della Gazzetta dello Sport sugli affari d'oro della Serie A: "E' il crack dell'ultimo mercato. Il Napoli ha avuto l'intuizione in inverno, un affare da 10mln dopo la rottura col Rubin e prima dell'approdo alla Dinamo Batumi. Era stato adocchiato da altri grandi club, ma senza affondare. La sua quotazione da 40mln è virtuale, visto che il prezzo continuerà a salire. Comunque - si legge - non è certamente in vendita".