Gazzetta su Kvaratskhelia: "Cura da solo i social, affarone ADL coi diritti d'immagine"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia il profilo umano di Khvicha Kvaratskhelia che è sordo ai complimenti in questo periodo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia il profilo umano di Khvicha Kvaratskhelia che è sordo ai complimenti in questo periodo: "Khvicha continua a essere a 21 anni un ragazzo semplice, circondato solo dalla famiglia: gestisce in proprio i social ed è concentrato solo su quanto sta facendo in campo. In questo senso il papà Badri, ex calciatore, lo tutela da vicino ma senza aspirazioni manageriali, solo col buon senso di un padre di famiglia. L’affarone lo ha fatto il Napoli anche riservandosi i diritti di immagine".