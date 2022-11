Gazzetta su Kvaratskhelia: "Dall'Equipe al New York Times, ormai ne parlano tutti!" 

Khvicha Kvaratskhelia è ovunque, ne parlano i quotidiani di ogni nazione, ha rubato la scena in Champions e il Napoli se lo gode

Khvicha Kvaratskhelia è ovunque, ne parlano i quotidiani di ogni nazione, ha rubato la scena in Champions e il Napoli se lo gode. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa l'elenco dei quotidiani che hanno dedicato un pezzo al georgiano: "Dal New York Times all’Equipe a diversi giornali inglesi, in tanti hanno dedicato servizi a Kvaratskhelia. Per ultimo la rivista specializzata britannica Four-four-two lo ha inserito nella top ten delle ali sinistre a livello internazionale".