Gazzetta su Kvaratskhelia: "Nulla a che vedere con Insigne, non ha tanti gol nei piedi"

Da Lorenzo Insigne a Kvicha Kvaratskhelia, il Napoli cambia in attacco a sinistra e dunque cambiano anche i meccanismi di squadra. Un focus tattico, lì sulla corsia mancina, fatto da La Gazzetta dello Sport: "Meno palleggio, meno raccordo, forse meno fantasia ma tanta profondità in più da parte di Kvaratskhelia e compagni, ragion per cui anche i centrocampisti non appena avranno il pallone dovranno “vederci lungo”.

Il georgiano non ha praticamente nulla a che vedere con Insigne se non quella sterzata per rientrare sul destro che piaceva tanto al talento di Frattamaggiore e che Kvara replica con frequenza. Lui, però, può andare verso il centro del campo ma anche verso il fondo, è bravo spalle alla porta ma non ama particolarmente la fase difensiva. Non sembra avere tanti gol nei piedi ma sa creare superiorità numerica e servire assist".