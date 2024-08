Prima pagina Gazzetta su Lautaro: "Mi riprendo l'Inter"

Svolte le consuete visite mediche di rito, il Toro si è messo subito a disposizione di Inzaghi per le prime sgambate

Con i suoi cinque gol (capocannoniere della competizione) ha trascinato l'Argentina alla vittoria della sua seconda Copa America consecutiva, adesso l'obiettivo è fare lo stesso con l'Inter. Lautaro Martinez è stato uno dei giocatori più decisivi della stagione e nella giornata di ieri ha terminato le proprie vacanze ed è tornato ad Appiano ad allenarsi con il resto della squadra.

Svolte le consuete visite mediche di rito, il Toro si è messo subito a disposizione di Inzaghi per le prime sgambate. L'obiettivo, scrive La Gazzetta dello Sport in apertura, è quello di essere pronto già per la prima si campionato contro il Genoa. Nel frattempo verrà anche ufficializzato il rinnovo.