Gazzetta su Meret: "La decisione decisiva spetterà a Spalletti"

"Luis Maximiano del Granada è monitorato da tempo, ma il Napoli non intende sobbarcarsi il costo del cartellino (almeno non subito)"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Luis Maximiano del Granada è monitorato da tempo, ma il Napoli non intende sobbarcarsi il costo del cartellino (almeno non subito)". Si parla della situazione portieri in casa Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In lista pure Sirigu come vice, ma tutto ruota intorno a Meret ed al suo rinnovo di contratto (scadenza 2023). Le parti si stanno tenendo in contatto per trovare una sintesi ma l’ultima parola su Meret, quella decisiva, spetterà a Spalletti".