Gazzetta su Mertens: "Rinnovo possibile ma non scontato, c'è una sensazione"

Mertens ha festeggiato la nascita del figlio Ciro, un nome che certifica il suo legame con Napoli ancor più del possibile (ma non scontato) rinnovo. Il belga è già il goleador numero uno della storia del club, lo scudetto nell’anno in cui è nato il suo primo figlio sarebbe il coronamento di un romanzo bellissimo. Mertens è consapevole del suo ruolo nella squadra, riserva nel senso più nobile del termine: la sua classe può trascinare la squadra nel momento più delicato. Spalletti non avrà bisogno di motivarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.