Gazzetta su Raspadori: "Inverno da dimenticare, primavera può far sbocciare suo talento"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così di Giacomo Raspadori.

"Ha messo alle spalle la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, procuratasi in allenamento il giorno di San Valentino, rovinando per un mese e mezzo il suo idillio con Napoli. Già dall’inizio era chiaro che occorresse almeno un mese per recuperare e Jack ha provato con tutte le sue forze di rimettersi in tempo per Italia-Inghilterra di giovedì scorso, ma non ce l’ha fatta. E anche per Mancini è stata un’assenza importante, visto che lo scorso settembre proprio con un gol del bolognese erano stati battuti i britannici. Ora ha usato la sosta per tornare nelle migliori condizioni e domenica tornerà disponibile in panchina.