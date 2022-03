Gazzetta su Vlahovic: "Impatto migliore di quello di CR7"

L'investimento fatto dal club con il plurivincitore del Pallone d'Oro fu una scommessa per salire di livello

La Juventus si gode Dusan Vlahovic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'impatto del serbo sui bianconeri è stato addirittura migliore di quello avuto da Cristiano Ronaldo che si fermò a 3 gol nelle prime 6 contro i 4 del classe 2000. L'ex Fiorentina per il momento regge il confronto con l'asso portoghese e, a differenza di CR7, occupa l'area e difende la palla, fungendo da vero e proprio riferimento in avanti.

L'investimento fatto dal club con il plurivincitore del Pallone d'Oro fu una scommessa per salire di livello, con Vlahovic invece, considerando l'età, è un investimento sicuro. E in più Dusan recita da apprendista, coinvolto completamente nei meccanismi della squadra.