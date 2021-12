Gazzetta su Zielinski: "Incubo Covid si fa sentire anche per il rifiuto di Leicester a sottoporsi a tamponi"

Un allarme ormai continuo, con un’emergenza che si sta sviluppando sul centrocampo del Napoli verso la trasferta contro il Milan di domenica sera. Si parla dei guai in mediana di Luciano Spalletti sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle condizioni di Piotr Zielinski.

"Le ultime apprensioni riguardano Piotr Zielinski, uscito a metà del primo tempo per problemi respiratori. Ieri, il Napoli ha comunicato che il 27enne polacco è alle prese con una tracheite. Si è sottoposto anche a un tampone molecolare che ha dato esito negativo.

L’incubo Covid si fa sentire anche in seguito alla partita col Leicester che giovedì a Napoli aveva rifiutato di sottoporsi ai tamponi richiesti dall’Asl locale dopo aver lasciato in Inghilterra sette tesserati tra cui alcuni contagiati. Causa tracheite, al momento il nome di Zielisnki va escluso dalle scelte di formazione per la gara del Meazza. Anche se la situazione chiaramente verrà valutata negli eventuali sviluppi dei prossimi giorni".