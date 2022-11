Gazzetta sui sorteggi: "Spauracchio Psg, ma nel caso non sarebbe persa in partenza"

In vista del sorteggio Champions l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

In vista del sorteggio Champions l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Per le teste di serie resta lo spauracchio Psg, scaraventato proprio dal Benfica in seconda fascia per i gol segnati in trasferta. Il potenziale dei francesi è teoricamente superiore, Messi e Mbappé — la Juve lo sa — possono decidere una partita da soli, ma la difesa è sembrata meno convincente e l’ambiente, tra feste, contratti, invidie, minaccia sempre bufera. Insomma, un Psg-Napoli non sarebbe perso in partenza. Meglio Borussia Dortmund e Lipsia, meglio ancora Eintracht e Bruges".