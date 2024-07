Prima pagina Gazzetta sul Milan: "Fonseca, ora ci siamo: c'è Pavlovic per te"

"Sbarca Douglas Luiz, il nuovo asso della Juve": c'è spazio anche per i bianconeri e per l'arrivo di Douglas Luiz

"Fonseca, ora ci siamo: c'è Pavlovic per te" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina sul mercato del Milan. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il Salisburgo per l'acquisto del difensore Strahinja Pavlovic, gigante classe 2001 che arriverà alla corte di Paulo Fonseca.

L'arrivo - "Sbarca Douglas Luiz, il nuovo asso della Juve": c'è spazio anche per i bianconeri e per l'arrivo di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano acquistato dall'Aston Villa per oltre 50 milioni di euro, con gli inserimenti delle contropartite Iling Jr e Barrenechea.