Gazzetta sul Napoli: "Era timoroso, quasi in soggezione. Gattuso si è difeso"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova del Napoli contro l'Atalanta, una gara non brillante, finita 0-0, con tante polemiche per le scelte dell'allenatore: "Timoroso, quasi in soggezione. E' questa l'immagine che racchiude la prestazione del Napoli. Ha voluto difendersi, Rino Gattuso, sperando nelle ripartenze. Ma deve a Ospina se può andarsi a giocare la gara di ritorno avendo intatte le possibilità di accedere in finale".