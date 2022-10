Gazzetta sul Napoli: "Kvara scommessa già vinta e un altro colpo ha mantenuto promesse"

Napoli e Bayern sul tetto d'Europa con sostanziali differenze anche legate al bilancio come scrive La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

Napoli e Bayern sul tetto d'Europa con sostanziali differenze anche legate al bilancio come scrive La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis ha cercato di diminuire il debito con le cessioni di Koulibaly e soci. A Monaco hanno reagito all’addio di Lewa prendendo un rimpiazzo di fama, non più giovane: Mané. Con De Ligt e Graveberch hanno cominciato a costruire il domani; il Napoli ha guardato più al futuro: la scommessa Kvaratskhelia è già vinta, Raspadori sta mantenendo le promesse. Il saldo negativo sul mercato è quasi simile, nella resa dei nuovi il Napoli non è inferiore".