Gazzetta sul nome di Juric: "Non ha esperienza internazionale, ma c'è un vantaggio"

Juric è tra i nomi sondati da De Laurentiis per il dopo Gattuso. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dei pro e dei contro dell'attuale tecnico dell'Hellas Verons: "A Juric manca esperienza internazionale, ammesso che si ritorni in Champions. Il nuovo progetto partirà dai giovani e questo potrebbe essere un vantaggio per un tecnico che per la prima volta siederebbe su una panchina di un club di caratura europea".