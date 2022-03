Gazzetta sul sostituto di Insigne: "Per ora 3 nomi interni, per acquisti si aspetta la Champions"

Non ci sono ancora trattative concrete per il sostituto di Insigne o comunque per altri attaccanti in vista della prossima stagione

TuttoNapoli.net Non ci sono ancora trattative concrete per il sostituto di Insigne o comunque per altri attaccanti in vista della prossima stagione. Lo lascia intendere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive: "Ci sono le soluzioni interne che si chiamano Lozano, Ounas e anche Elmas, ma tatticamente Insigne ha anche altri compiti e caratteristiche che nessuno nell’attuale rosa del Napoli ha. E Petagna resterà l’unica alternativa a Osimhen o servirà qualcosa in più? Domande che al momento non trovano risposte se non ci sarà almeno la certezza di un posto in Champions. E serviranno ancora un paio di mesi".