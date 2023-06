Gazzetta sul triangolo ADL-Sousa-Iervolino: "Stallo alla messicana degno di Sergio Leone"

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fotografa la situazione venutasi a creare tra Napoli e Salernitana

Uno stallo alla messicana degno delle pellicole di Sergio Leone e Quentin Tarantino. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fotografa la situazione venutasi a creare tra Napoli e Salernitana dopo l'incontro De Laurentiis-Sousa.

"L’indiziato principale in tal senso è Aurelio De Laurentiis. Ha incontrato Paulo Sousa a Roma, derogando al criterio di selezione che prevedeva approcci solo con allenatori svincolati o che non avessero clausole rescissorie e penali nei contratti con i club di appartenenza. Il presidente del Napoli ne è rimasto piacevolmente impressionato, per qualche breve istante forse gli sarà passato per la testa di aver trovato il profilo adatto a raccogliere l’eredità lasciata da Spalletti. Una mente brillante, con idee di gioco adattabili al contesto, che ha saputo centrare l’obiettivo nei tempi e nei modi che gli erano stati richiesti dalla Salernitana. Iervolino invece è la terza persona: è già alla ricerca di un nuovo tecnico e al tempo stesso può incassare oltre un milione di euro se Sousa decidesse di liberarsi entro il 20 giugno