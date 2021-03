Gazzetta sull'addio di Maksimovic: "Voleva l'aumento per rinnovare, secca la risposta del club"

Se Koulibaly è una situazione in progress, l’addio di Nikola Maksimovic è scontato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta della trattativa mai decollata per il rinnovo del centrale: Il difensore serbo non ha accettato il prolungamento del contratto che scadrà a giugno.

La trattativa si è interrotta sull’aspetto economico, Maksimovic avrebbe voluto un robusto adeguamento dello stipendio attuale che è di 1,2 milioni di euro a stagione. Ma la risposta del club è stata negativa" scrive la rosea.