Gazzetta sull'amichevole: "Non ce ne voglia Garcia, ma il protagonista è stato un altro"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'amichevole di ieri tra Napoli e Anaune Val di Non: "Ha 23 anni e si chiama Nicolò Biscaro: racconterà ai nipotini di essere stato il primo a segnare un gol ai campioni d’Italia. Capita a inizio ripresa quando, per un contatto in area, l’arbitro Terribile fischia il rigore che il centravanti locale realizza".