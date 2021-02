Gazzetta sull'infortunio di Insigne: "Dovrebbe trattarsi di affaticamento e in Europa ci sarà"

Sabato c'era preoccupazione per l'uscita di Lorenzo Insigne dal campo malconcio per un piccolo infortunio. Di cosa si tratta? Nulla di grave, a quanto pare. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Insigne ha dovuto abbandonare la sfida con la Juventus a una manciata di minuti dalla fine per un fastidio alla coscia sinistra. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento che non gli impedirà di essere in campo, giovedì sera".